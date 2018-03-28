В ходе испытаний в киевском торговом центре Dream Town провели учебный пожар и продемонстрировали желающим работу эвакуационных выходов, сообщил совладелец ТЦ Гарик Корогодский. В Dream Town провели учебный пожар Скриншот: garikkorogodski / Instagram "Все системы сработали нормально. Сначала включилось оповещение, лифты опустились на первый этаж, эскалаторы остановились, противопожарные шторы опустились, электромагнитные замки открылись, сработало дымоудаление. Потом, при нагревании до 67-68 градусов, включилась спринклерная система пожаротушения", – написал Корогодский.Он отметил, что на учения пришло много журналистов. Всем желающим продемонстрировали работу эвакуационных выходов на втором и третьем этажах и в кинотеатре."Мы проверяем системы раз в месяц, а раз в год плановая проверка по нашей просьбе", – уточнил Корогодский.Бизнесмен пояснил, что сегодняшние тесты имели две цели: провести динамические испытания систем (имитация пожара) и после трагедии в Кемерово успокоить общественность. https://www.facebook.com/garik.korogodskiy/posts/10211592639556237 Допис, поширений Гарик Корогодски (@garikkorogodski) 28 Бер 2018 р. о 12:37 PDT Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.28 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин поручил профильным ведомствам провести масштабную проверку пожарной безопасности в торговых центрах, кинотеатрах и других заведениях. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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