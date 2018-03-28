|"Все системы сработали нормально". Совладелец Dream Town Корогодский рассказал о противопожарных учениях в ТЦ
|28.03.2018 11:37
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https://www.facebook.com/garik.korogodskiy/posts/10211592639556237
Допис, поширений Гарик Корогодски (@garikkorogodski) 28 Бер 2018 р. о 12:37 PDT
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.28 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин поручил профильным ведомствам провести масштабную проверку пожарной безопасности в торговых центрах, кинотеатрах и других заведениях.
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