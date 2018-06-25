"Великий уравнитель 2". Вышел второй трейлер фильма с Дензелом Вашингтоном. Видео
25.06.2018 09:44
На канале Movieclips Trailers в YouTube опубликовали второй трейлер
фильма "Великий уравнитель 2" режиссера Антуана Фукуа. Роли
исполнили Дензел Вашингтон, Эштон Сандерс, Педро Паскаль, Мелисса
Лео, Билл Пуллман. Это сиквел фильма 2014 года, основанного на
одноименном сериале. Главный герой – прежний спецназовец, который
снова вынужден взяться за оружие. Релиз картины намечен на 10
августа 2018 года. | Премьера фильма запланирована на август
2018 года Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео
Видео:
Movieclips Trailers / YouTube