С начала года в Украине корью заболели почти 8,5тыс. человек – Минздрав

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 12-ти недель 2018 года корью заболели 8434 человека - 2956 взрослых и 5478 детей, а от осложнений кори с начала года умерло семь человек, в том числе пятеро детей и двое взрослых.

"Больше только людей заболели корью в Ивано-Франковской (1760), Закарпатской (1513), Одесской (1139), Черновицкой (800), Львовской (756) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской (5), Харьковской (11), Херсонской (13) областях", - говорится в обнародованном в минувший вторник на сайте Минздрава сообщении.

В министерстве напомнили, что лекарств от кори не существует, а остановить вспышку может только вакцинация, в связи с чем призвали родителей защитить своих детей и сделать им профилактические прививки против кори.

"Вакцина в наличии во всех регионах. Остаток вакцин в Украине составляет около 332 тыс. доз. Новая поставка вакцины КПК ожидается в апреле. Если в отдельном лечебном заведении вакцина отсутствует, необходимо обратиться в департамент/управления здравоохранения ОГА, который должен осуществить перераспределение в пределах района или области", - говорится в информации.