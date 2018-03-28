|Вагітна Лілія Ребрик здивувала чималим животиком (ФОТО)
|28.03.2018 11:41
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Вдруге вагітна Лілія Ребрик зовсім скоро народить донечку, про що раніше зізнавалась у інтерв'ю глянцю, втім, напередодні шанувальники, побачивши світлини зірки, змушені були перепитати - чи не двійнею вагітна Лілія?
Нові світлини з чоловіком Андрієм Диким та донечкою Діаною Лілія опублікувала у Інстаграмі. На фото Лілія позує у сірій сукні та демонструє чималий животик.
"В очікуванні щастя... Що може бути прекрасніше...", - підписала фото Лілія.
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