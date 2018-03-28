До Афонських старців , які вже протягом тисячі років підтримують живу духовну традицію на святій горі Афон, не припиняє тягнутися низка стражденних, пише та .

Причина - устами їх говорить Бог, а значить, все, що вони кажуть, — істина.

Не є винятком і українські політики, діячі культури і просто люди, яким мудреці відкрили завісу на майбутнє їхньої країни.

Отже, пропонуємо ознайомитися з основними пророцтвами Афонських старців на найближче і подальше майбутнє України:

- Україну очікує важкий час, але це триватиме недовго — з Божої волі , судилося створити могутню державу , порівнянну з Київською Руссю , бо дух святої Русі знаходиться в Києві, і його пробудили люди. 22 роки — був усього лише летаргічний сон великого народу.

- Росія, не дивлячись на свої прагнення відродитися новою імперією, потерпить крах. Її чекає ізоляція і самодержавство. Але російський імператор протримається на троні тільки 2 роки і піде з ганьбою. Сама Росія продовжить своє існування, але вже без частини земель на півдні і сході. Більшість російських провінцій стануть вільними від опіки Москви і входитимуть у державу російську на правах незалежних територій.

- На Київський престол зійде правитель, за часів якого почнеться відродження України, країна може навіть змінити назву. Крим після 3 років перебування під пануванням Москви остаточно повернеться в лоно України, але вже як земля кримських татар.

- Європа розділиться на два табори — Західний і Східний, але розпаду Євросоюзу не буде. У східне об’єднання увійдуть майже всі східні країни: Польща, Чехія, Словаччина, Білорусь, Литва, Латвія, Естонія, Молдова, Україна, Угорщина, Румунія.

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