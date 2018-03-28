По официальным данным, озвученным российскими властями, 25 марта в пожаре погибли 64 человека, большинство из них дети.

Однако очевидцы убеждены, Кремль, как всегда, цинично умолчал настоящие масштабы одной из самых больших человеческих катастроф за всю историю города, значительно преуменьшив цифру потерь человеческих жизней.

И пока убитые горем отцы и матери хоронят своих заживо горевших на пожаре детей, а другие проходят тяжелую процедуру опознания тел своих близких, Путин и Ко разыграли очередную комедию.

В соцсетях рассказали о «странном пациенте», у постели которого Путин стоит со «скорбным видом» в одной из больниц в Кемерове. На снимок обратил внимание российский правозащитник Сергей Окунев.

«Путин якобы посетил пострадавших в больнице. Вот один из них. Второй день в больнице, лежит на застеленной кровати в уличной одежде и в ремне. Местные жители опознали в нем сотрудника Росгвардии», — написал Окунев в Twitter.

Пост правозащитника вызвал шквал комментариев в соцсети.

«Я бы не удивилась, если бы он привез с собой в Кемерово труппу своих артистов-статистов, как обычно он это делает», «Все постановочное!!! Как всегда!», «Не разочаровал, господин! Я уж грешным делом подумал, что и действительно к настоящим пострадавшим ходил!» – высказываются участники обсуждений в комментариях.

Едкий комментарий в соцсети опубликовал и российский оппозиционный журналист и блогер Александр Тверской, отметивший, что Россия — это территория нескончаемого цинизма и лжи, а Кремль все также продолжает открыто плевать людям в лицо.

«Путин посетил «пострадавшего от пожара» в больнице. Бодрый «пострадавший» лежит в верхней одежде поверх одеяла, в застегнутых джинсах, около него нет ни капельниц, ни лекарств, ни воды. Как же так? — спросите вы. Неужели вождь исцеляет взглядом. Да нет же. Просто вам опять плюют в лицо. Этот «пострадавший» подсадной сотрудник Росгвардии. Территория безграничного цинизма и лжи», — написал блогер.

Отметим, что пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» вошел в четверку самых масштабных российских трагедий, унесших такое огромное количество детских и взрослых жизней. Некоторые семьи лишились одновременно троих детей.

Добавим, в тот момент, когда российские власти врали о настоящих потерях во время пожара в «Зимней вишне», в моргах Кемерова в первые сутки трагедии уже было готово более 100 мест для погибших.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира