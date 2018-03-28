|Банк Порошенко подал в суд на Нацбанк
|28.03.2018 11:45
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Свои исковые требования МИБ обосновывает тем, что оспариваемые решения приняты НБУ «с нарушением принципов верховенства права, законности, обоснованности и благоразумия».
Окружной административный суд Киева открыл производство по иску
Международного инвестиционного банка (МИБ) президента Петра
Порошенко к Национальному банку Украины (НБУ) о признании
противоправным и отмене решения о наложении штрафа на МИБ. Об этом
пишет Лига.Новости.
Свои исковые требования МИБ обосновывает тем, что оспариваемые решения приняты НБУ «с нарушением принципов верховенства права, законности, обоснованности и благоразумия».
Суд обязал НБУ предоставить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение, в частности, копии документов, на основании которых приняты оспариваемые решения.
Президент владеет 60% акций МИБа, еще 14,9% акций принадлежат первому заместителю главы фракции БПП в Верховной Раде, соратнику президента Игорю Кононенко. По 9,9% акций принадлежит Олегу Зимину и заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.
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5,2% акций принадлежат семье Константина Ворушилина, директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.