Свои исковые требования МИБ обосновывает тем, что оспариваемые решения приняты НБУ «с нарушением принципов верховенства права, законности, обоснованности и благоразумия».

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Международного инвестиционного банка (МИБ) президента Петра Порошенко к Национальному банку Украины (НБУ) о признании противоправным и отмене решения о наложении штрафа на МИБ. Об этом пишет Лига.Новости.

НПорошенкоменно основании Национальный банк оштрафовал МИБ, в судебных материалах не уточняется, информирует svodka.net.

Свои исковые требования МИБ обосновывает тем, что оспариваемые решения приняты НБУ «с нарушением принципов верховенства права, законности, обоснованности и благоразумия».

Суд обязал НБУ предоставить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение, в частности, копии документов, на основании которых приняты оспариваемые решения.

Президент владеет 60% акций МИБа, еще 14,9% акций принадлежат первому заместителю главы фракции БПП в Верховной Раде, соратнику президента Игорю Кононенко. По 9,9% акций принадлежит Олегу Зимину и заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

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5,2% акций принадлежат семье Константина Ворушилина, директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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