Украина с ее фейковыми проамериканскими структурами управления стала базой для новой холодной войны Запада против России. Когда прибалтийские «демократии» первыми между постсоветских государств возвели русофобию в ранг официальной государственной доктрины, это выглядело не так ублюдочно.

Прибалты всегда воспринимались как некие «западные жители». Не совсем точный термин, но именно литовские и эстонские актеры играли роли различных агентов иностранных государств. Были и исключения, когда Донатас Банионис стал современным советским Штирлицем в «Мертвом сезоне».

Впрочем, не в шпротоедах дело. Просто тема очень болезненная и гнилая, если откровенно. Да, социальные сети и украинские паблики переполнены под завязку дерьмом по поводу трагедии в Кемерово. Согласен, трупоеды. Дна действительно нет и даже не предвидится. Когда некогда спокойная, русскоязычная, немного хитроватая, но в целом благодушная страна превращается в информационную гиену, которая начинает питаться трупами, – это уже безумие без всяких границ. Можно долго рассуждать на тему различия позиций власти, всяких там порошенко и геращенко и обычных людей, которые даже во Львове несут гвоздики к российскому консульству. «Высеры» в сетях, потуги блогеров сделать «хайп» на трагедии, конечно, не отражают позиции всех украинцев. Украинских социологов я не без веских оснований считаю проститутками, которые отрабатывают деньги заказчика. Но и они мимоходом, однако вынуждены констатировать: почти треть жителей ностальгирует по Советскому Союзу, сорок семь процентов выступает против введения украинских квот на ТВ и радио, примерно столько же выступает против запрета российского телевидения и социальных сетей.

У многих действительно очень тяжело на душе, когда начинаются пляски на костях на гребаных информационных телеканалах. Хотя и кричат патриоты, что, к примеру, «112» и «Ньюсван» работают на Кремль, однако слушать бред сотен (!) параноидальных «экспертов», комментирующих то, о чем они не имеют ни малейшего понятия, – это действительно мазохизм. Причем чистой воды. Я все еще чувствую горе страны, которой уже нет. Но что это меняет?

За четыре года создана колония, основная задача которой – ненавидеть. Ненавидеть Россию, Путина, все то, что некогда нас связывало. Не случайно Порошенко заклинило на фразе «мы сказали остаточное прощавай российской империи». В том-то и дело, что не сказали. Их это бесит. Причем с особой силой, поскольку сами они «совки». В самом плохом смысле этого слова. Выкормыши Горбачева, который первым показал, как надо правильно предавать. И следовательно с особым, параноидальным рвением они становятся «честнейшими патриотами», которые гимн поют даже в туалете.

Особый цинизм амеров и британцев заключается в том, чтобы превратить Украину в форпост войны против России. Когда русскоязычные «патриоты», православные захлебываются каловыми массами от переполняющей их ненависти. «Хозяйки» блестяще справились со своей задачей. Оказывается, не так много ресурсов и средств надо, чтобы добиться потрясающего эффекта: полного доминирования русофобии и имплантации чисто пидорастической версии истории.

Особое место в этом эксперименте занимают трупы. Это, вне всякого сомнения, основная специализация украинских патриотов. Как сидящих в Интернете и ждущих базовых темников из Администрации президента, так и носящих балаклавы на черепе без головного мозга. Майдан приучил их к воспеванию трупов. Они постоянно нуждались в трупах, поскольку именно к этому сводится их «идеология». Что такое «небесная сотня»? Сто ритуальных трупов, которые «поставили» грузинские снайперы. Весь центр некогда красивого, зеленого и спокойного города сегодня превратился в филиал сельского кладбища. Они даже мемориал не могут построить, поскольку от жадности начинают воровать деньги еще до официального утверждения проекта. Лампадки, свечки. Перед въездом на улицу Грушевского стоит куча кирпича с портретом «героя» и флагом. Памятник, однако.

Вот когда в России появляются трупы, у этих некрофилов начинается настоящий праздник. Они искренне торжествуют. Хочу это подчеркнуть – искренне, без всякой задней мысли. В принципе, особых мыслей там и не водилось, но все же каждый раз поражаешься. Некрофилы организованы в группы и сети, которые и являются основой плацдарма ненависти, сформированного США. Великобритания тут на вторых ролях, но они тоже «белые господа». Не горячая война с Россией нужна кукловодам. Хотя это тоже, по их мнению, крайне полезное дело – чем больше славянской биомассы погибнет, тем лучше. «Джавелины» Киеву не помогут. И в НАТО их брать не надо, поскольку дело биоскота – молчаливо гибнуть под чутким руководством американских представителей, сидящих в удобном ситуационном центре в Киеве. Главное – вот эти тысячи блогеров, активистов и медиа-трупоедов, которые в режиме он-лайн питаются трупами. Они запускают свои пальцы, приросшие к клавиатуре, в самые болезненные раны России. Для них не существует и не существовало моральных, религиозных, этических и просто человеческих ограничителей. Более того, они соревнуются в достижении «дна». И искренне завидуют своим более удачливым «собратьям», которые додумались до «переполненных моргов». Точнее, не додумались. Это слишком сильно сказано. Просто вспомнили, как во время войны на Донбассе очень «хорошо» работал мэм «переполненные морги». Что касается некрофилии и только, что с ней связано, то тут украинским «спецам» нет равных.

Вы должны понимать, что основной информационный удар по России наносится не из Британии или Штатов. Они лишь обозначают направления. Самую грязную и отвратительную работу поручается делать украинцам. Они уже давно заменили прибалтов в сфере информационной ассенизации, потому что гораздо лучше справляются с работой. Не поддайтесь на эту волну дерьма, которая резонирует в такт с шипением госдеповского унитаза. Просто смотрите, что у нас происходит. Это то, что уготовано вам.

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