|“Наша страна – это “Зимняя вишня“. Болельщики сборной России вывесили баннер в память о погибших в Кемерово
|28.03.2018 11:45
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25.03.2018 pic.twitter.com/0EtpoDgtLD— Дмитрий Егоров (@edim_sport) 27 марта 2018 г.
Баннер провисел до начала матча, потом его сняли.Матч Россия – Франция начался с минуты молчания. В этой игре французы одержали победу со счетом 1:3.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок. В торговом центре также находился контактный зоопарк, в котором содержали более 200 животных. Спасти их не удалось.
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