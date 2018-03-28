Перед товарищеским матчем сборных России и Франции российские болельщики почтили память погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, вывесив баннер на одной из трибун стадиона "Санкт-Петербург". Баннер провисел до начала матча, потом его сняли Фото: edim_sport / Twitter "Наша страна это "Зимняя вишня", а мы в ней это контактный зоопарк! Кемерово, 25.03.18", - написано на баннере. 25.03.2018 pic.twitter.com/0EtpoDgtLD — Дмитрий Егоров (@edim_sport) 27 марта 2018 г. Баннер провисел до начала матча, потом его сняли.Матч Россия – Франция начался с минуты молчания. В этой игре французы одержали победу со счетом 1:3.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок. В торговом центре также находился контактный зоопарк, в котором содержали более 200 животных. Спасти их не удалось. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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