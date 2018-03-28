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ФК "Шахтер" в 2017г увеличил чистый убыток втрое
28.03.2018 11:51
ЧАО "Футбольный клуб "Шахтер" (Мариуполь) в 2017 году увеличило чистый убыток втрое (на 1 млрд 44,819 млн грн) по сравнению с 2016 годом – до 1 млрд 563,132 млн грн (около $59,4 млн).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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