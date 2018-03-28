Посольство США в Украине прокомментировало решение Общественного совета добродетели о прекращении своего участия в квалификационном оценке украинских судей, указав, что роль ОСД - решающая. Соответствующий комментарий размещен на странице посольства в Twitter, передает

"Общественный совет добродетели играет решающую, предусмотренную законом роль в процессе отбора судей. Совместная работа Высшей квалификационной комиссии судей и ОСД является обязательным условием успешной судебной реформы", - говорится в сообщении.

Ранее ОСД заявил, что прекращает участие в процессе квалификационного оценки судей.

"Оценка судей, которая проводится в рамках судебной реформы, превратилась в откровенное очковтирательство и циничный обман только общества. В связи с этим Общественный совет добродетели полностью прекращает участие в этом процессе, чтобы не легитимизировать его", - заявили в ГРД 26 марта.

В ВККСУ днем позже предложили ОСД продолжать выполнение своих обязанностей.

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