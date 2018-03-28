В соответствии с экспресс-тестом, обнаруженные камни — это бриллианты. Их стоимость, чистоту и качество огранки должны установить эксперты-геммологи.

Стоимость, чистоту и качество огранки обнаруженных камней должны установить эксперты-геммологи. По результатам осмотра таможенники насчитали 205 камней прозрачного цвета, информирует svodka.net.

В международном экспресс-отправлении документального характера сотрудники таможенного поста «Специализированный» вместе с управлением по борьбе с таможенными правонарушениями и международного взаимодействия Киевской городской таможни Государственной фискальной службы обнаружили тайник с бриллиантами.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в городе Киеве.

«Мешочек с прозрачными камнями находился в умышленно вырезанном в документах проеме. Отправление поступило в Украину из Гонконга. Получить драгоценности должен был наш соотечественник, житель одного из регионов Украины», — говорится в сообщении.

Читайте: Таможенники задержали автомобиль на евробляхах, перевозивший огромную сумму денег: итог – конфискация

По данным ведомства, несвойственное для документов вложение таможенники заметили в ходе осуществления таможенного контроля с помощью рентгенологического оборудования.

Выявленное преступление квалифицировано по признакам, предусмотренным ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают конфискацию выявленных предметов правонарушения и штраф в размере 100% их стоимости.

В ГУ ГФС напомнили, что в марте это уже вторая попытка незаконно переслать драгоценные камни через таможенную границу Украины. В первом случае такое почтовое отправление поступило из США.

Читайте: ТОП-10 самых дорогих женских украшений в мире

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

По результатам осмотра таможенники насчитали 205 камней прозрачного цвета.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира