|Знову квіточки до московського посольства носимо… — блогер (відео)
|28.03.2018 11:57
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Ми дуже розслабились. Забули швидко, як все було і як починалося.
Знову квіточки до московського посольства носим і «стариє пєсні о главном » на інтері втикаємо, і до росії на заробітки їздимо.
І спортсмени, і артисти до ворога їздять, як до себе додому. А чого? Гроші не пахнуть.
А ми до них на виступи і концерти ходимо, аплодуємо.
Ну і ще один одному докоряємо шоколадом, зрадою і хто більший патріот виясняємо, і як краще олігархів розкуркулювати обговорюємо.
Хто голосніше себе п’яткою в груди стукає — той і патріотичніший і герой. Особливо «русскаязичний» герой. Новий укрАінєц. Той, який вчора з Костроми приїхав і з української мови вивчив тільки «дай» і «баньдори праклятиє». Але вже він укрАінєц, а ви — хами неблагодарниє, свинопаси.
І вата голову піднімає, і вже не бздить, а нагліє, на телеканали преться і сере на українців.
А війна йде.
Тільки там, далеко. Ніби не у нас.
У нас — «спасителі нації» за табуретку гризуться, і квартали «отжигають».
А воно ось так насправді. І нікуди не ділося.
А чекає за дверима.
Чекає на українців.
Яких упосліджують і дурниками виставляють.
А як припече і полізуть знову, то хто захищати ВУкраїну буде? Ті, кого за людей не мають?
Рано забули, рано розслабились..
Ось як воно було —
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