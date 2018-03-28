Ми дуже розслабились. Забули швидко, як все було і як починалося.

Знову квіточки до московського посольства носим і «стариє пєсні о главном » на інтері втикаємо, і до росії на заробітки їздимо.

І спортсмени, і артисти до ворога їздять, як до себе додому. А чого? Гроші не пахнуть.

А ми до них на виступи і концерти ходимо, аплодуємо.

Ну і ще один одному докоряємо шоколадом, зрадою і хто більший патріот виясняємо, і як краще олігархів розкуркулювати обговорюємо.

Хто голосніше себе п’яткою в груди стукає — той і патріотичніший і герой. Особливо «русскаязичний» герой. Новий укрАінєц. Той, який вчора з Костроми приїхав і з української мови вивчив тільки «дай» і «баньдори праклятиє». Але вже він укрАінєц, а ви — хами неблагодарниє, свинопаси.

І вата голову піднімає, і вже не бздить, а нагліє, на телеканали преться і сере на українців.

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А війна йде.

Тільки там, далеко. Ніби не у нас.

У нас — «спасителі нації» за табуретку гризуться, і квартали «отжигають».

А воно ось так насправді. І нікуди не ділося.

А чекає за дверима.

Чекає на українців.

Яких упосліджують і дурниками виставляють.

А як припече і полізуть знову, то хто захищати ВУкраїну буде? Ті, кого за людей не мають?

Рано забули, рано розслабились..

Ось як воно було —

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