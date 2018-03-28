Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера Евгения Вольнова, который звонил в морги Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ, передает

"Следователи СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети Интернет как Евгений Вольнов", - говорится в сообщении.

По данным следствия, пранкер "публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию".

Следствие планирует требовать заочного ареста пранкера и объявления его в розыск.

Отметим, украинский пранкер Евгений Вольнов 25 марта опубликовал аудиозапись телефонных звонков, на которых он от имени сотрудника МЧС спрашивает сотрудников моргов Кемерово о готовности принять тела 300 погибших во время пожара в "Зимней вишни".

Как сообщал 27 марта следственный комитет РФ начал проверку действий Вольнова.

Напомним, в воскресенье в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре уже задержали несколько человек.

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