Россия, в свою очередь, соглашается, что нынешнее состояние «республик» – это переходной период

Называющий себя главой МИД «ЛНР» Владислав Дейнего заявил, что «молодые республики Донбасса» в ближайшее время могут быть признаны мировым сообществом «без кавычек», — сообщают сепаратистские СМИ, информирует svodka.net.

«Уже сегодня в отчетах Управления по правам человека ООН нас называют «Луганская и Донецкая народные республики». Пусть в самом начале с оговорочкой «самопровозглашенные», но дальше по тексту — «Луганская и Донецкая народные республики». Пусть еще в кавычках, но это переходный период, дальше ситуация, я надеюсь, будет меняться», — сказал Дейнего.

«Уже полвека некоторые государства живут в таком подвешенном состоянии, до бесконечности это продолжаться не может, и Организация Объединенных Наций либо пройдет этот этап и начнет все-таки отстаивать интересы наций — она для этого создавалась, либо придется какие-то меры принимать по серьезному реформированию этой структуры», — высказал он свое мнение.

При этом Дейнего не уточнил, о какой нации идет речь в случае с террористическими «республиками» Донбасса и должна ли Организация Объединенных Наций во избежание «реформирования» признавать существование двух разных народов – донецкого и луганского.

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Не вспомнил он и о том, что высший комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, предупреждая Россию о недопустимости признания документов оккупированных территорий, отметил, что «нельзя (допустить – Ред.) , чтобы предпринимались шаги, которые усложняют Минский мирный процесс», то есть процесс возвращения в правовое поле Украины.

Россия, в свою очередь, соглашается, что нынешнее состояние «республик» – это переходной период. Но не к признанию, как об этом заявляет В. Дейнего, а к возвращению в состав Украины согласно Минским договоренностям.

«Решение о признании документов, выданных гражданам Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, может быть изменено после полного выполнения Киевом Минских договоренностей», — такие и подобные заявления, в частности, звучат от постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича.

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Иными словами, даже куратор донецкого сепаратизма официально называет «ДНР/ЛНР» не «республиками», пусть даже в кавычках и с оговорочкой «непризнанные», а частью Украины.

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