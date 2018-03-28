В Следственно комитете РФ заявили, что украинский пранкер Евгений Вольнов распространял недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в Кемерово. СК РФ намерен объявить Вольнова в розыск Скриншот: Евгений Вольнов / YouTube Дело квалифицировали по статье 282 ("возбуждение ненависти или вражды") Уголовного кодекса РФ.В СК РФ заявили, что украинский пранкер распространял недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в Кемерово, "вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию".Ведомство намерен просить о заочном аресте украинца. В ближайшее время его объявят в розыск.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.В МЧС РФ заявили о завершении обследования сгоревшего торгового центра 27 марта, а также сообщили, что пропавших без вести в результате пожара в торговом центре нет. При этом родственники жертв собрали данные о 85 пропавших без вести.26 марта несколько очевидцев заявляли, что погибло намного больше посетителей "Зимней вишни". 27 марта стало известно, что информацию о сотнях погибших в торговом центре Кемерово запустил украинский пранкер, известный как Евгений Вольнов. Пранкер, представляясь сотрудником МЧС РФ, звонил в морг и спрашивал, сколько есть свободных мест. В комментарии РБК он заявил, что выкладывал ролики о "300 погибших" на своем канале в YouTube, так как российские власти замалчивают масштабы трагедии, а он "единственный, кто говорит правду и не боится этого". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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