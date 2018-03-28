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Следком РФ открыл уголовное дело на украинского пранкера, сообщившего о сотнях погибших в Кемерово
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28.03.2018 12:01
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В Следственно комитете РФ заявили, что украинский пранкер Евгений
Вольнов распространял недостоверные сведения о количестве погибших
при пожаре в Кемерово. СК РФ намерен объявить Вольнова в розыск
Скриншот: Евгений Вольнов / YouTube Дело квалифицировали по
статье 282 ("возбуждение ненависти или вражды") Уголовного
кодекса РФ.В СК РФ заявили, что украинский пранкер
распространял недостоверные сведения о количестве погибших при
пожаре в Кемерово, "вводя в заблуждение родственников погибших и
пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать
ситуацию".Ведомство намерен просить о заочном аресте украинца. В
ближайшее время его объявят в розыск.Пожар в четырехэтажном
торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта.
Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в
детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных
ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64
человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41
ребенок.В МЧС РФ заявили о завершении
обследования сгоревшего торгового центра 27 марта, а также
сообщили, что пропавших без вести в результате пожара в
торговом центре нет. При этом родственники жертв собрали
данные о 85 пропавших без вести.26 марта несколько очевидцев
заявляли, что погибло намного больше посетителей "Зимней
вишни". 27 марта стало известно, что информацию о сотнях
погибших в торговом центре Кемерово запустил украинский
пранкер, известный как Евгений Вольнов. Пранкер, представляясь
сотрудником МЧС РФ, звонил в морг и спрашивал, сколько есть
свободных мест. В комментарии РБК он заявил, что
выкладывал ролики о "300 погибших" на своем канале в YouTube, так
как российские власти замалчивают масштабы трагедии, а он
"единственный, кто говорит правду и не боится этого".
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