Эдвард Ричард Джордж Хит (англ. Edward Richard George Heath; 9 июля 1916 года, Бродстейрз (англ.), Великобритания — 17 июля 2005 года, Солсбери, Великобритания) — политик-консерватор, премьер-министр Великобритании с 1970 по 1974 годы, на посту лидера партии — предшественник Маргарет Тэтчер. С 1992 года как кавалер ордена Подвязки носил титул сэра (англ. Sir Edward Heath).

Для понимания деловых норм и обычаев политических "партнеров" России из Великобритании полезно ознакомиться с материалом, опубликованным в ЖЖ пользователем :

"Полиция Британии знала, что премьер-министр изнасиловал и утопил мальчика на личной яхте в 70- х годах, но Маргарет Тэтчер запретила расследование.

Женщина (с острова Джерси) дала показания, что лично провожала 11 сирот из приюта От-де-ла-Гаранн и сажала их на яхту премьер-министра на британском острове Джерси, прямо посреди столицы острова Сен-Эльер.

Жертвы были возрастом 6-11 лет.

Через 4 часа содомии в нейтральных водах, где не действуют законы, перед её глазами на берег сошли лишь 10 сирот.

Привезти сирот для секса ей приказал сенатор острова Ралф Вайберт.

На её жалобы сенатор успокоил, что дети уже пропадали на этой яхте, но ей не о чем беспокоиться: прежних не искали, и этого пропавшего сироту также искать не станут.

Премьер-министр требовал, чтобы мальчиков наряжали для него в униформу, как обычных детей.

Женщина не успокоилась и дошла до начальника полиции острова, который лично просил её перестать жаловаться, потому что она "связалась с самым верхом".

Причём официальной причиной отказа стало НАТО.

Пограничный остров полностью управлялся минобороны Британии, готовящимся к вторжению СССР, потому любые скандалы запрещались.

Более того по приезду на остров премьер-министр останавливался в роскошном пентхаусе, который затем подарил медбрату из скандального педо-приюта, а после этот медбрат стал начальником минобороны острова, которое и запретило полиции любые расследования пропажи мальчиков из этого приюта.

В 2008 приют От-де-ла-Гаранн взорвал Британию откровениями выживших мальчиков, всё руководство оказалось педофилами, превратившими сирот в детский бордель.

Выяснилось, что улики, найденные отчаянными полицейскими (остатки трупов мальчиков и инструменты пыток над детьми) были "утеряны".

Сейчас семь приезжих полицейских отрядов расследуют изнасилования, совершённые на острове Джерси премьер-министром Британии в 1970-1974 годах.

Этот премьер обеспечил повышенную плату за детские телепередачи другому известному британскому педофилу Джимми Сэвиллу, который насиловал детей прямо в студии БиБиСи на съёмках детских передач все 40 лет своей работы, и вся съёмочная группа знала.



Edward Heath

Именно Джимми Сэвилл открыл, что британский остров Джерси — рай для педофилов, куда он приглашал богатых друзей со только мира издеваться над мальчиками-сиротами безнаказанно, пользуясь личными яхтами и бездействием закона в международных водах.

Также полиция прежде отказалась помогать мужчине, который пожаловался, что его изнасиловал британский премьер-министр в 12 лет.

Британский премьер-министр возвращался принуждать и убивать сирот на острове Джерси до самой своей смерти в 2005.

Уже известно о 13 всё ещё живых знаменитостях Британии, которых полиция обвиняет в поездках для педофилии на остров Джерси.

Первые случаи превращения британских приютов в педо-бордели доказаны с 1930 года.

Сейчас раскрыты 4 приюта, где детская проституция была поставлена на поток.

Дожило до расследования только 50 сирот.

Полиция доказала, что мальчиков травили наркотиками, били и водили в подвал через потайную дверь в стене, где показывали трупы прежних жертв, чтобы сломить волю ребёнка и лишить надежды на спасение.

В августе 2015 года полиция расследовала несколько заявлений о сексуальном насилии над детьми от потерпевших.

Хит был под следствием в Гемпшире, Джерси, графстве Кент, графстве Уилтшир, Глостершире, полиции долины Темзы и столичной полиции Лондона.

Расследование началось 3 августа 2015 с проверки Independent Police Complaints Commission (IPCC) заявления бывшего старшего офицера полиции о том, что расследование уголовного дела одного подозреваемого было прекращено полицией Уилтшир после угроз о разоблачении Хита в сексуальном насилии над детьми.

Другой пострадавший отказался давать показания.

Адвокат обвинения в письме в The Times сообщил, что дело было прекращено, после того как трое свидетелей обвинения отказались давать показания против Хита.

В статье Daily Mirror от 4 августа 2015 года сообщается, что мужчина заявил, что в возрасте 12 лет он был изнасилован Хитом на яхте «Mayfair» в 1961 году, после чего сбежал из дома.

Расследование против Хита является частью расследования Operation Midland, Службы столичной полиции исторических преступлений против детей связанных с изнасилованиями и убийствами.

Sky News сообщило что States of Jersey Police расследует обвинения против Хита в рамках операции Operation Whistle.

Сайт Exaro сообщил о обвинении против Хита как о самом высокопоставленном человеке, участвовавшим в сексуальных надругательств над детьми в жилом комплексе Dolphin Square в Pimlico, Лондон.

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