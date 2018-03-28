В Возрасте 76 лет умер конструктор, оружейник, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, Виктор Калашников, сообщает в среду пресс-служба "Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова", передает со ссылкой на РИА “Новости”.

“27 марта ушел из жизни выпускник ИМИ-ИжГТУ Виктор Михайлович Калашников — советский и российский конструктор стрелкового оружия, ведущий инженер-конструктор концерна „Калашников“, кандидат технических наук, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова”, — говорится в сообщении, размещённом на сайте учебного заведения.

В концерне “Калашников” также подтвердили смерть Виктора Калашникова. Прощание с покойным состоится 30 марта в Ижевске.

В сообщении, размещённом на сайте учебного заведения, отмечается, что Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года.

При освоении автомата Калашникова провел многочисленные исследования, выявил ряд факторов, влияющих на устойчивость, долговечность и безотказность изделия, разработал ряд узлов и деталей на уровне изобретений.

Принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов, разработал по конкурсу блокировку ударника для карабина “Медведь-3”.

Участвовал в разработке и провел испытания нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием, его коллективом были разработаны пистолеты-пулеметы “Бизон-2” и “Витязь-СН”.

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