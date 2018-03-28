|Под Киевом назревает экологическая катастрофа: ядовитая вода со свалки течет в реки
|28.03.2018 12:09
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В селе Княжичи Киевской области из кранов течет вода розового цвета.
На Киевщине из кранов течет ядовитая вод, информирует svodka.net.
Видеоподтверждение опубликовал локальный депутат Дмитрий Иванов на своей странице в Facebook.
«Вот такую воду вынуждены пить жители села Княжичи Броварского района.
Виной всему нарушение санитарно-экологических норм предприятием «Камелия», — написал он.
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По словам Иванова, представители общины часто обращались к главе села с просьбой остановить отравление химикатами питьевой воды, но безрезультатно.
Также он опубликовал данные исследования воды. По результатам экспертизы, в ней превышена норма аммония, жесткости и окрашенности.
«Розовый цвет не свойственный для питьевой воды», — говорится в заключении Броварского районного отделения лабораторных исследовани.
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