В селе Княжичи Киевской области из кранов течет вода розового цвета.

На Киевщине из кранов течет ядовитая вод, информирует svodka.net.

Видеоподтверждение опубликовал локальный депутат Дмитрий Иванов на своей странице в Facebook.

«Вот такую воду вынуждены пить жители села Княжичи Броварского района.

Виной всему нарушение санитарно-экологических норм предприятием «Камелия», — написал он.

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По словам Иванова, представители общины часто обращались к главе села с просьбой остановить отравление химикатами питьевой воды, но безрезультатно.

Также он опубликовал данные исследования воды. По результатам экспертизы, в ней превышена норма аммония, жесткости и окрашенности.

«Розовый цвет не свойственный для питьевой воды», — говорится в заключении Броварского районного отделения лабораторных исследовани.

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