Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что в стране более 600 тыс. детей после развода родителей подвергаются "экономическому насилию". Петренко: Дети лишаются достойного содержания из-за неуплаты алиментов Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "В Украине более 600 тыс. детей после развода родителей подвергаются "экономическому насилию", то есть лишаются достойного содержания из-за неуплаты алиментов", – написал Петренко. В Україні понад 600 000 дітей після розлучення батьків піддаються «економічному насиллю», тобто позбавляються гідного утримання через несплату аліментів. Завдяки нашому Закону #ЧужихДітейНеБуває ситуація почала змінюватись. І це не може не радувати! #МінЮст #СКАЗАНО * ЗРОБЛЕНО pic.twitter.com/QJaiHZ6tyV — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 28 марта 2018 г. 7 декабря 2017 года Верховная Рада поддержала изменения в законодательные акты по поводу усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов. Согласно закону, должнику могут запрещать пользоваться огнестрельным охотничьим оружием и ограничивать право на управление транспортным средством.4 января 2018 года документ подписал президент Украины Петр Порошенко.5 февраля Минюст запустил Единый онлайн-реестр должников. В нем содержатся электронные записи о десятках тысяч неплательщиков алиментов. Среди них – депутаты, чиновники и представители силовых структур.В Украине начали работу оперативные штабы и мобильные группы, которые ведут борьбу с неуплатой алиментов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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