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Россия признала наличие разведчиков среди высланных дипломатов
28.03.2018 12:12
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин считает выдворение дипломатов "грязной и циничной провокацией", которая формирует "атмосферу русофобии".
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