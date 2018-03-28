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Россия признала наличие разведчиков среди высланных дипломатов
28.03.2018 12:12
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин считает выдворение дипломатов "грязной и циничной провокацией", которая формирует "атмосферу русофобии".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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