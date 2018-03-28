Курс доллара, говорят финансисты, в апреле будет держаться на привычном уровне.

Как пояснил «» финансовый знаток Алексей Кущ, глобальных скачков не ожидается, так как валюту на рынок заводят аграрии и резиденты, которые покупают в этот период ценные бумаги. Финансовый знаток Василий Невмержицкий допускает, что курс может опуститься и ниже 26 грн/$, передает .

«В краткосрочной перспективе, в апреле-мае, начинается выплата , что спровоцирует появление большего количества гривни на рынке. Кроме того, в начале апреля может также повысить учетную ставку, и это сузит гривневую массу. Начиная с мая будет много праздников и валютный курс ожидается на уровне 26–26,5 грн/$, а на фоне повышения учетной ставки на некоторое время может опуститься и ниже 26 грн/$. Но поскольку в этом году нужно погашать долги перед и в течение нынешнего года вся валюта будет выкупаться по вышеназванному курсу, в среднем к концу года можем выйти на курс, заложенный в бюджете».

Стоимость топлива, по словам члена набсовета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, от доллара сейчас зависит не так сильно, но рост цен на 1–2 грн возможен. «Курс валют откатился, а нефть не настолько просела, чтобы трейдеры готовы были снижать цену на нефтепродукты. В среднем можно ожидать, что при стоимости нефти в $70 за баррель и цена у нас может вырасти на 1–2 грн в течение ближайшего времени, поскольку мы полностью зависим от импорта и не можем влиять на ситуацию с подорожанием», — пояснил нам Корольчук.

Также в апреле подорожает электроэнергия для промышленности и небытовых потребителей — до 20% в зависимости от уровня потребления. «Конечно, напрямую населения это не коснется, но из-за подорожания электроэнергии себестоимость многих продуктов и товаров вырастет, а это напрямую отразится на уровне инфляции», — пояснил энергоэксперт Дмитрий Марунич. Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что подорожание электроэнергии на цене товаров сильно не скажется. «Производители продуктов питания также в целях экономии переходят на альтернативные источники энергии, потому в конечном счете продукты могут прибавить в цене только лишь 0,5–1%», — говорит Дорошенко.

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