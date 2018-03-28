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Европа прошла проверку на гигиену, - Злой одессит
28.03.2018 12:16
Европа прошла проверку на гигиену, — Злой одессит

Высылка российских дипломатов бьет рекорды Холодной войны

Российских дипломатов продолжают гнать поганой метлой уже как из 27 стран мира. По итогам прошлого дня 151 представитель сверхдержавы, носящей гордый статус страны-изгоя, вернуться на родину, пить горькую и прославлять Путина, информирует svodka.net.

Таким образом, к данному флеш-мобу уже присоединились: Албания, Австралия, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, США, Украина, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция. При этом, даже МИД Великобритании не успевает обновлять статистику изъявивших желание поучаствовать в гонении стран.

Пополниться ли список новыми участниками? Время покажет, но можно смело говорить о том, что данная высылка российских дипломатов, является самое масштабной за всю современную историю! Более крупным изгнанием “чумных” был прецедент со шпионажем со стороны сотрудников посольства СССР в 1971 году. Тогда выслано было 105 человек. На сегодняшний день рекорд побит – 151. С чем и поздравляем страну-изгоя, а Европа таки прошла проверку на гигиену. Какие-то страны лучше, какие-то хуже, но в целом эффект отличный.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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