1. Есть злопыхатели, которые утверждают, что Крым не готов к наплыву туристов после открытия моста. Ложь! Наглая ложь! В Севастополе “аниматоры” уже приготовили каждому туристу по персональному “банану”. Теперь развозят их по пляжам.

2. Илюша, порядочные люди россию не на оккупированной территории “строят”, а в родном для тебя Братске: “Продажные крымские журналисты, обслуживающие интересы правящей семьи, сбиваются в стаи, чтобы попытаться оклеветать порядочных людей. За кусок хлеба с маслом готовы продать свою совесть. Суть сегодняшней крымской власти”, — написал крымнашист Илья Большедворов, который вместе с упомянутыми лживыми пропагандонами продал совесть ещё в 2014 году, но почему-то себя считает “порядочным”

3. Оккупанты сообщили, что годовое обслуживание Крымского моста обойдется в полмиллиарда рублей. Сейчас типа ищут подрядчика, который давно известен (Ротенберг и Ко). Какой прожорливый мост получается

4. Полицаи в Керчи проводят встречи со школьниками в рамках акции “Сообщи, где торгуют смертью”. Местные комментируют: “Чего-то при украх таких мероприятий не наблюдалось. Да и наркоманских надписей на зданиях не было”, “А кокосик весом в полтонны кто возил в самолетах дипмиссии из Аргентины? Вот оттуда и копайте, кто торгует смертью”

5. Оккупанты обещали 26 марта раздать медали предателям в Севастополе за участие в выборах путина. Вата ломанулась, но снова облом. Выдачу в очередной раз перенесли. Ватники кричат “фу” и “позор”, а также пишут, что не сильно и хотелось

6. Понаехавшие прут в Симферополь. Вот только скворцов не надо обижать. Они куда разумней: “Совсем скоро переезжаю в ваш город! Хотелось бы узнать больше о вашем городе и завести новые знакомства!!”. Ответы: “Хватит уже переезжать сюда”, “У нас тут не Москва вообще-то”, “Вот потому нам, коренным крымчанам, и муторно. От того, что едет сюда люд с интеллектом скворца. Собралась переезжать, переезжай молча. Зачем весь белый свет информировать?”, “Сиди в Уссурийске!”, “В Сочи, едьте в Сочи!”, “Та сиди ты, где сидишь!!”, “Не понимаю, зачем сюда едут? Жилье по ломовым ценам, хавка в Красе дешевле на 40-60%. Крым наш, и мы тут будем жить, не иначе”, “Почти каждый день одно и то же, только в разной форме выраженное. Потом на человека выливают кучу помоев — все довольны. Негативные эмоции выплеснуты”

7. Оккупанты продолжают геноцид против жителей Крыма: “Мне интересно, у нас медицина умышленно построена так, чтобы сразу идти в платные центры? Вчера приехала в приёмный покой с гастритом, просидела 2,5 часа и никому нет дела. Женщина с аппендицитом просидела 2 часа — тоже никому неинтересно. В итоге через 2,5 часа мне сделали укол и отправили домой, мол, идите в поликлинику к гастроэнтерологу. В поликлинике талонов как всегда нет — можете подыхать, ваше право. Выход — идти платно. А если нет возможности? Корчитесь дальше, «медицина ведь бесплатная»…”. Ответы: “Я не могу два месяца попасть к бесплатному гастроэнтерологу”, “А у нас где есть платные гастроэнтерологи? В поликлинике городской только на 0,5 ставки. Я хотела маму записать в платный центр, так и там запись уже до середины апреля”, “Вот я тоже не могу попасть к бесплатному. Пришлось записаться к платному за 800 руб за прием. И это ещё без обследования и лечения”, “Мое мнение, что это спланировано в чьих-то интересах”, “Нужно обойти несколько врачей в сжатые сроки (по беременности). В поликлинике к ним очереди на 2-3 месяца. Да и чтобы записаться к ним, пришлось постоять в очереди в регистратуру более 6 часов”, “Мне кажется, раньше не было столько людей в городе, и как-то попадали бесплатно к врачам. Теперь людей прибыло и стало сложнее попасть. Я ничего против приехавших не имею, просто констатация факта”, “Сочувствую. 02.03 записался к травматологу на 15.03, а талон на снимок сказали — получишь 30.03. Вот так вот”, “Это россия”, “Вы тут какие-то все хохлотроли! Не нравится — валите в свою усраину!!!!!!!!”

8. В Керчи царит анонимная стабильность: “Кто знает, почему свет отключили в районе автовокзала, и надолго ли? Анон”, “Никто не знает причину отключения газа на ул. Дальняя, на долго ли? Анон”

9. “Нарисуй маму в кокошнике” — стандартная программа образования расеи. Типа многонациональная… Всё “типа”. Ребёнку поставили оценку 3 (из пяти) из-за “перебора национального элемента” на рисунке — крымскотатарской Тамги

10. Севастополь. В компании один ватник рассказал о строительстве аэропорта на Бельбеке. Говорит, что “будет международным”. Смеялись долго все. Крымчан с “документами рф” даже в Грузию не пускают. То ли еще будет!

11. По правилам противопожарной безопасности пожарные выходы должны быть открыты. По правилам “борьбы с терроризмом” пожарные выходы должны быть закрыты. В россии власть предоставляет людям выбор — от чего умереть, а предпринимателю — кому дать взятку — МЧСнику или чекисту. Свобода выбора

12. Под дверью пожарного выхода кинотеатра “Сатурн IMAX” в Ялте организована платная парковка. Все эти проверки приведут к новым взяткам, усилению полицейского давления на крымчан, обыскам на входе в кулинарию, заборам где попало… Нужно кончать опыт над нами

13. Ватники радостно сообщили, что “администрация Феодосии РАЗРЕШИЛА почтить память погибших в Кемерово”. РАЗРЕШИЛА!!! Дна нет

14. Много бы скорби услышали в свой адрес украинцы от мышебратьев, случись такая трагедия у нас? Трагедия ужасная, детей очень жаль, но это следствие бездарной политики, а не случайность.

15. Какой кошмар! Люди стоят на площади и не знают, как в своей стране узнать правду о том, сколько трупов… Жить в рф — адский ад. Жаль, вы не собирались на площадях, когда войска рф нападали на Украину, Грузию, Чечню, когда сбивали Боинг, обстреливали украинские города со своей территории. Россия — прогнившая страна

16. Тулеев — это настоящий символ стабильности рф. В губернаторах с 97 года. И из-за этой стабильности в Кемерово горят ваши дети. Путин — тоже символ стабильности. Из-за этой мрази горят дети не только в россии, но и в мире. Сами думайте, что делать с этой стабильной стабильностью.

P.S. Население Кемерово 600 тысяч человек. Сегодня только несколько сотен из них вышли на митинг после гибели почти сотни детей. Ещё недавно эти же люди выходили на митинг в поддержку военной агрессии против Украины. Игорь Востриков, потерявший на пожаре троих детей, жену и сестру, в 2014 году радовался оккупации Крыма и Донбасса, грозя “повесить флаг россии и у тех, кто будет п*здеть”. МЧСники, прибыв в Кемерово, первым делом бросились цеплять потрет путина на своей палатке. А ведь лишняя пара рук и несколько минут могли спасти чью-то жизнь, но сцарь важней. Путин, прибыв в Кемерово, не отправился на площадь к людям, а промолвил перед телекамерами: “Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия”. Да, боевые действия вы начали в Грузии, Украине, Сирии, где убили сотни тысяч людей, а своих детей вы убиваете собственными руками. 27 апреля 2001 года в поселке Салемал Ямало-Ненецкого автономного округа пожар в здании интерната унес жизни шестерых детей. 24 октября 2002 года в Подмосковье в психоневрологическом интернате в результате пожара погибли ещё шесть детей. 7 апреля 2003 года в Якутии в поселке Сыдыбыл во время пожара в школе погибли 22 ученика и учитель. 10 апреля 2003 года в Махачкале сгорела школа-интернат для глухонемых детей. Погибли 30 детей. В ночь на 24 ноября 2003 года в Москве произошел пожар в здании общежития Российского университета дружбы народов. Погибли 38 человек. 10 ноября 2004 года в Кызыле (Республика Тува) в результате пожара в общежитии погибли 26 человек, 12 из них — дети. 11 июля 2005 года в Ухте произошел пожар в торговом центре “Пассаж”. Погибли 25 человек. 10 декабря 2006 года в Москве произошло возгорание в наркологической больнице №17. Пожар унес жизни 45 человек. В тот же день заживо сгорели 10 человек в психоневрологическом интернате в городе Тайга Кемеровской области. 5 марта 2007 года произошел пожар в ночном клубе “911” в Москве. Жертвами огня стали 11 человек. Крупный пожар произошел в ночь на 20 марта 2007 года в доме престарелых в городе Ейске Краснодарского края. Погибли 63 человека. Пожар в пермском клубе “Хромая лошадь” 5 декабря 2009 года унес 156 жизней. 11 марта 2015 года при пожаре в торговом центре “Адмирал” в Казани погибли 19 человек… И это только пожары, и список можно продолжать. Что объединяет эти трагедии? Все это время путин был президентом россии, которым вы так гордитесь. Деградация российского общества и приводит к последующим трагедиям и недоверию властям из-за тотальной лжи, которую вы же и поддержали. Но вам мало и этого! Вы не только готовы умирать за такую стабильность, но и несете её за пределы своей страны, убивая все живое на своем пути!

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