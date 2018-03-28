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Риз Уизерспун трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
28.03.2018 12:19
Стоит отметить, что в честь праздника актриса разместила на своей страничке в соцсети трогательное совместное фото.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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