В Центральную Россию в ближайшие дни придет циклон, который сначала принесет снег, а затем сменится январскими морозами.

"Холод с севера европейской территории будет распространяться в системе скандинавского циклона на Центральную Россию. Конечно, 35 градусов мороза мы не ждем, но -10…-15 градусов вполне может быть. А кое-где и значительно ниже", - сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Циклон в основном придется на Поволжье. Погода станет ветреной и снежной. Сначала температура воздуха повысится, а затем (29-30 марта) установятся морозы. В среднем Поволжье столбики термометров ночью будут опускаться до - 18 градусов, а днем слабоположительная температура. На севере региона возможны морозы до -25 градусов.

Дальше циклон проследует на Урал и принесет туда сильные осадки. Отголоски циклона будут заметны в погоде Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края - здесь ветер до 22 метров в секунду, в горах до 25 метров.

Столицу циклон обойдет стороной, но весны и здесь нет. Очередная серия снегопадов в Москве была недолгой, уже сегодня осадков не ожидается. Но мегаполис атакует арктический холод - 29 и 30 марта ночью воздух остынет до -15 градусов. Днем около 0 градусов, потеплеет только в последний день марта до +6 градусов.

Текст: Ирина Жандарова

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