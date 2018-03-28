В мировой дипломатии я не помню ни одного случая, чтобы такое количество стран высылало такое количество дипломатов одного отдельно взятого государства. И как это государство, которому говорят публично этим шагом, что оно стало страной-изгоем, собирается на самом деле бороться со всем миром ответными зеркальными мерами? Я просто не представляю.

И в советское время случались дипломатические скандалы и высылки. Это исчислялось десятками (если не сотнями) человек, с той же Великобританией. Но чтобы так — скоординированные с десятками стран мира одновременно действия против путинской России — это беспрецедентная история. Но она такая же беспрецедентная, как и атака путинской ОПГ на территории Великобритании с использованием химических отравляющих веществ массового поражения. Поэтому мы находимся на территории, которая не изведана не только за времена постсоветской России, но, видимо, и во времена советской России.

Каждое из таких событий (как высылка дипломатов или трагедия с пожаром в Кемерово, — «Апостроф») не имеет отдельного, терминального, конечного, фатального значения для путинской ОПГ. Но, во-первых, все эти события приплюсовываются и имеют кумулятивный суммарный эффект. И в какой-то момент, когда-нибудь это достигнет критической массы для того, чтобы зазомбированные телевидением люди, которые до сих пор не в состоянии построить в своей голове элементарные причинно-следственные связи, в конечном итоге начали прозревать.

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Во-вторых, путинская ОПГ точно в какой-то момент будет отстранена от власти. Мы сейчас не знаем, как, но знаем точно, что режим путинской ОПГ не вечен, он когда-нибудь закончится. И он, скорее только, будет падать из-за какого-то стечения разных обстоятельств, описанных в теории «черных лебедей» – из-за каких-либо непредсказуемых событий, который сойдутся в одной точке.

Если в обыкновенных случаях, в обыкновенной жизни нормальных стран и нормальных людей «черные лебеди» случаются так, как описано в теории [Нассима Талеба], то в случае путинской ОПГ она сама и является генератором «черных лебедей». Я уверен, что она сгенерирует еще много таких (событий), и это ее и погубит.

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