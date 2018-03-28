Эта система покупается для польской армии, потому что в Польше размещены войска НАТО и США. Эта система обеспечит безопасность и интеграцию польской армии с армией США

Правительство Польши подписало соглашение о поставках в республику американской системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО) Patriot, информирует svodka.net.

Церемония состоялась в среду в польской столице.

Как передает корреспондент ТАСС, подпись под документом в присутствии президента страны Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого поставил министр обороны Мариуш Блащак.

«Над Вислой безопасно благодаря тому, что сегодня мы подписываем соглашение о поставках современной системы, проверенной в разных частях света, располагающей оружием, обеспечивающим безопасность», — сказал Блащак перед подписанием соглашения. По его словам, важно, что в рамках контракта произойдет трансфер технологий.

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«Эта система покупается для польской армии, потому что в Польше размещены войска НАТО и США. Эта система обеспечит безопасность и интеграцию польской армии с армией США», — добавил Блащак. «Мы заплатим за систему $4 млрд 750 млн. Это хорошая цена», — информировал министр.

Польша приобретает Patriot для создающейся национальной системы ПРО «Висла». Первые поставки должны начаться в 2022 году, а следующие произойти в 2024.

Как сообщалось ранее, первые две фазы предусматривают приобретение Польшей 16 пусковых установок, 208 ракет, четырех радиолокационных станций с радарами. США также согласились, чтобы польские комплексы были интегрированы с системой IBCS, предусматривающей создание комплексной автоматизированной системы управления войсками на поле боя.

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