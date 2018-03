var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4123; coreola.articleid = 238727; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4123] = 4123; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Нам доносят одну мысль – детей у нас еще много. Конечно, обидно, что так бездарно эти сгорели. Могли вырасти и на войну поехать

Александр Тверской
Российский журналист и блогер.

Нам доносят одну мысль – детей у нас еще много. Конечно, обидно, что так бездарно эти сгорели. Могли вырасти и на войну поехать

Сегодня 12.59

Тем временем на федеральных каналах высказывают соболезнования Владимиру Путину и называют трагедию в Кемерово "ударом в спину президента".Нам доносят одну мысль, используя рот Мизулиной для этого.А вообще, детей у нас еще много. Конечно, обидно, что так бездарно эти сгорели (могли вырасти и на войну поехать куда-нибудь еще или проголосовать правильно в 2024 году), но ничего – наш великий руководитель увеличил за свое правление детское поголовье, так что переживем! И поклонимся ему!А вот это вот в Кемерово – удар в спину вождю. Не стыдно так подставлять нашего отца, который делает для нас все?!Я охереваю, дорогая редакция.

Источник: Александр Тверской / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора



