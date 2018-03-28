Украинцы не доверяют банкам в стране, следовательно держат на руках миллиарды долларов

Об этом рассказал президент Ассоциации налогоплательщиков Украины , передает со ссылкой на .

Он отмечает, что в тени в стране пребывает до 100 миллиардов долларов. А эти деньги очень нужны для украинской экономики, следовательно нужно вести нулевую декларацию.

«Необходимо вместе с вступлением в действие нового налогового кодекса принять нулевое декларирования. Дать возможность украинцам задекларировать все, что имеют. И государство признает, что человек заработал все честно… Говорят, что на руках у населения сейчас находится от 60 до 100 млрд долларов. То есть эти деньги находятся в тени. И их можно привлечь в экономику», -объясняет знаток.

Катамадзе добавляет, что если прямо сейчас объявить нулевое декларирование без уплаты процентов или принять новый налоговый кодекс — ничего не получится. В Украине необходимо проводить системные изменения, навести порядок в банковской сфере.

«Президент подписал закон о полном гарантировании возврата средств из государственных банков. Это хороший шаг, но его недостаточно, чтобы оздоровить банковский сектор. Следующий шаг надо делать и для коммерческих банков. Сейчас положил миллион, а в случае банкротства получишь только 200 тысяч. Нормальный человек понесет деньги на депозит? Нужны гарантии возврата средств», — акцентирует он.

Катамадзе уверен, что только комплексный подход поможет вывести экономику из тени, а это принятие либерального налогового кодекса, закона о нулевом декларировании, банковский сектор.

Также президент Ассоциации предлагает сократить налоги и оставить пять общегосударственных и четыре местных.

«Первые это: налог на выведен капитал, налог на добавленную стоимость (НДС), доходы физических лиц, акцизный налог, за использование природных ресурсов. Местные: налог на недвижимость, землю, сельскохозяйственный, физических лиц-предпринимателей и юридических лиц со статусом микробизнеса и малого бизнеса», — поясняет он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира