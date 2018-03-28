Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя Вишня" в Кемерове произошел в результате поджога в детском "сухом" бассейне. Это удалось установить специалистам пожарной лаборатории МЧС РФ, сообщает Telegram-канал Mash.

По полученным данным, пламя вспыхнуло в дальнем детском бассейне. Затем огонь перекинулся на сетку, свисавшую с потолка и "полез" по ней вверх. Пламя дошло до стенки для скалолазания - быстро загорелась дермантиновая обшивка и от нее стали отлетать пылающие куски. В этот момент огонь пережег провода и автоматика выключила электрику - в ТЦ пропал свет. Стоит отметить, что натянутые над потолком в детской игровой веревки перегорали и падали в разные стороны, поджигая все новые участки пола и стен.

Также сразу занялся мягкий пол, собранный из горючих материалов. Усугубила ситуацию вентиляция - она разгоняла дым и пламя по соседним помещениям.

Как сообщал svodka.net ранее, в Кемерове спасатели обнаружили останки всех 64 погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

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