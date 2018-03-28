Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев провел ряд кадровых изменений после пожара в торговом центре в Кемерово. Тулеев уволил своего заместителя Фото: ako.ru По словам собеседника агентства, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев снял с должностей своего заместителя Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.В МЧС РФ заявили о завершении обследования сгоревшего торгового центра 27 марта, а также сообщили, что пропавших без вести в результате пожара в торговом центре нет. При этом родственники жертв собрали данные о 85 пропавших без вести. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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