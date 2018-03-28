Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев провел ряд кадровых
изменений после пожара в торговом центре в Кемерово. Тулеев уволил
своего заместителя Фото: ako.ru По словам собеседника агентства,
губернатор Кемеровской области Аман Тулеев снял с должностей своего
заместителя Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней
политики Нину Лопатину.Пожар в четырехэтажном торговом центре
"Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно
заявлению местных властей, возгорание возникло в детской
батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ
на 26 марта, в результате происшествия погибли 64 человека. По
словам родственников, жертвой трагедии стал 41
ребенок.В МЧС РФ заявили о завершении
обследования сгоревшего торгового центра 27 марта, а также
сообщили, что пропавших без вести в результате пожара в
торговом центре нет. При этом родственники жертв собрали
данные о 85 пропавших без вести.
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