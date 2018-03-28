Вчера впервые собрался новый состав попечительского совета благотворительного фонда (БФ) "Таблеточки"

Раньше к совету присоединились предприниматель и ведущая Анна Санден, партнер юридического бюро "ЕПАП" Сергей Свириба, предприниматель, основатель БФ "Жизнелюб" Гарик Корогодский и глава набсовета НДСБ "Охматдет" Оксана Корчинская. Об этом на своей странице Facebook сообщила основательница "Таблеточек" Ольга Кудиненко.

"Таблеточки" - основанный в 2011 году благотворительный фонд, который защищает интересы детей с онкологическими заболеваниями и их семей. За это время фонд собрал 97 млн грн на помощь своим подопечным. Команда фонда обеспечивает детей необходимыми лекарствами, организовывает их лечение в Украине и за рубежом. Кроме этого, фонд предоставляет паллиативную и психологическую помощь семьям. В 2017 году на национальном конкурсе "Благотворительная Украина" "Таблеточки" признали лучшим фондом в номинации "Всеукраинская благотворительность".

В прошлом году фонд Бориса Ложкина пожертвовал "Таблеточкам" 1 млн гривен. Фонд семьи Загорий и фонд Гарика Корогодского помогают "Таблеточкам" с 2015 года.

"Я рассказала совету, что фонд оказал адресную помощь 2000 детям с онкологическими заболеваниями и проверил донорскую кровь для 5000 детей, а наши системные изменения меняют в корне все. В этом году мы собираемся продолжить работу по текущим 13 программам и на это точно уйдет 41,5 млн гривен. Нашу адресную помощь точно получит 700 детей", - сообщила Кудиненко.

В апреле "Таблеточки" анонсируют образовательный проект для врачей и медсестер в детской онкологии, на который фонд получает грант в размере 500 000 долларов. "В его рамках мы будем оплачивать стажировки и воркшопы для врачей и медсестер за границей и в Украине, создадим собственные программы обучения для украинских онкоотделений и сосредоточимся, в частности, на вопросах коммуникации, уменьшения боли и soft skills, а также участия отделений в клинических исследованиях", - пояснила Ольга Кудиненко.

Кроме того, планируется проведение информационной кампании о том, что рак излечим, и образовательный курс по фандрейзингу для благотворительных фондов - для повышения качества работы третьего сектора.

В этом году Кудиненко планирует начать крупный проект: создание первой в Украине высокотехнологичной лаборатории, которая будет делать детям все необходимые анализы во время лечения и испытывать их чувствительность к антибиотикам.