Кабинет министров Украины сегодня дает поручение Государственной службе по чрезвычайным ситуациям провести масштабную проверку торговых центров, кинотеатров, мест скопления людей.

Как передает УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства. Глава правительства напомнил, что Кабмин ранее принял решение, чтобы разрешить ГСЧС испытывать школы, садики, места скопления людей на предмет безопасности.

«Но конечно, что эту работу нужно расширить, и сегодня мы даем от правительства поручение МВД, ГСЧС вместе с другими органами власти, местными органами власти начать масштабную проверку торговых центров, кинотеатров, школ, садиков, детских клубов», — сказал он.

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Гройсман также призвал владельцев таких заведений сделать самопроверку, и сделать все, чтобы был надлежащий уровень безопасности.

«Я призываю всех максимально быстро проверить, установить проблемы и устранить их … Я думаю, что через месяц сделаем информацию публичной по проверкам. Также в поручении будет ГСЧС будет вменено в обязанность сделать публичный список соответствия заведений мерам безопасности», — сказал он.

Гройсман выразил соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерове, подчеркнув необходимость контроля, чтобы подобное не случилось ни в одном украинском городе.

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