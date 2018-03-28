Национальная служба здоровья Украины будет реализовывать политику государства с точки зрения финансирования медицинских услуг для граждан. Об этом во время заседания правительства заявил руководитель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко, передает корреспондент.

"НСЗУ является уполномоченным органом, который будет реализовывать политику государства с точки зрения финансирования медицинских услуг для граждан. Служба будет обеспечивать гарантированный государством пакет медицинской помощи и лекарственных средств. Впервые каждый гражданин будет знать, какой объем помощи, виды услуг могут гарантироваться государством бесплатно. Единственным заказчиком и плательщиком в этой системе станет НСЗУ. Прозрачная система финансирования на основе подушной ставки на первичном звене, плата за услугу на амбулаторном лечении и за случай лечения на стационарном лечении", - сообщил О.Петренко.

Кроме того, по его словам, уже в этом году будут проведены первые этапы медицинской реформы, в частности в апреле стартует программа "Врач для каждой семьи".

"Реальная реформа начнется с работы службы по оплате капитационной ставки (тариф за первичное медико-санитарное обслуживание - ред.) по договорам, которая будет проходить уже в июле этого года. Работа будет продолжаться в 2019 году, когда стационарные поставщики услуг будут приобщаться к работе. В 2020 году мы прогнозируем, что вся программа медицинских гарантий будет реализовываться через НСЗУ", - добавил А.Петренко.

Напомним, Премьер В.Гройсман просит украинцев потерпеть, пока проводится медреформа.

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