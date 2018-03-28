В Велокобритании в графстве Чешир сова едва не сорвала свадебную церемонию, сообщает УНИАН .

По данным источника, умышленно натренированная хищная птица торжественно принесла молодоженам обручальные кольца, а потом ее внимание резко переключилось на одного из дружков жениха.

Стоит отметить, что у мужчины была вытянутая рука, и это заставило сову вспомнить о ее хищническом инстинкте. Сова налетела мужчину и сбила его.

Позже выяснилоь, что потерпевший и до этого панически боялся птиц.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, чайка, которая обворовала один из супермаркетов в Великобритании, попала на видео.

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