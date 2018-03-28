В министерстве напомнили, что лекарств от кори не существует, а остановить вспышку может только вакцинация, в связи с чем призвали родителей защитить своих детей и сделать им профилактические прививки против кори.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 12 недель 2018 года корью заболели 8434 человека — 2956 взрослых и 5478 детей, а от осложнений кори с начала года умерло семь человек, в том числе пятеро детей и двое взрослых.

Как информирует Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Минздраве, информирует svodka.net.

«Больше только людей заболели корью в Ивано-Франковской (1760), Закарпатской (1513), Одесской (1139), Черновицкой (800), Львовской (756) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской (5), Харьковской (11), Херсонской (13) областях», — сказано в сообщении.

«Вакцина в наличии во всех регионах. Остаток вакцин в Украине составляет около 332 тыс. доз. Новая поставка вакцины КПК ожидается в апреле.

Если в отдельном лечебном заведении вакцина отсутствует, необходимо обратиться в департамент/управления здравоохранения ОГА, который должен осуществить перераспределение в пределах района или области», — говорится в сообщении.

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