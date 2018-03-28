За прошедшие сутки ни один военный Вооруженных Сил Украины не был ранен на Донбассе. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает

"В результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск ни один защитник Украины не был ранен или травмирован", - сообщил Гуцуляк.

По словам спикера, только за минувшие сутки российско-оккупационные войска осуществили 32 обстрела оборонительных позиций Вооруженных сил Украины. 30 из них были определены как прицельные. Военные ВСУ были вынуждены открывать огонь 13 раз.

Как сообщал трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне боевых действий на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.

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