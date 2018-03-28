Один из самых популярных диагнозов, который так любят ставить наши врачи, оказался несуществующим

Оказывается, в международной практике нет такого заболевания, как «вегето-сосудистая дистония».

Очередной советский миф опровергла исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины передает

«Диагноза «вегето-сосудистая дистония» не существует в международной медицине. Если когда-то вам или вашим близким записали в медицинской карточке эти три загадочные буквы — ВСД — забудьте о них. Это большой советский миф, который родился при отсутствии доступа к базе источников доказательной медицины. Однако вздыхать с облегчением также не спешите», — написала Супрун.

По ее словам, ВСД (дисфункция вегетативной нервной системы, нейроциркуляторная дистония) — это не диагноз, а синдром, который используют при комплексе различных жалоб и симптомов у пациента. Такой синдром может включать целый комплекс симптомов.

Чаще только такой синдром диагностируют, когда пациент:

— испытывает тревогу и беспокойство, проблемы со сном, чувство нехватки воздуха и «клубок в горле», у него дрожат руки;

— жалуется на учащенное сердцебиение, колебания давления, боль в области сердца и при этом имеет нормальную ЭКГ;

— имеет дискомфорт в животе, запор, понос, метеоризм или изжогу;

— имеет головокружение, повышенную температуру, при этом обследования показывают, что воспалительных процессов в организме нет.

Симптомы могут комбинироваться по-разному, и не всегда могут проявляться одновременно.

«На самом деле они могут говорить о нескольких различных болезнях, которые нужно обнаружить после ряда фундаментальных исследований. Однако если врач взамен пишет пациенту в медицинской карточке «ВСД» и отправляет пить витамины и легкие успокоительные, это означает, что он буквально «сливает» настоящую проблему», — отмечает Супрун.

Также отмечается, что ВСД не может быть заболеванием сама по себе. Это уже следствие болезни, которую нужно диагностировать и лечить. И выявить ее невозможно, просто поставив диагноз ВСД и отправив пациента домой.

«Поэтому, если на прием к врачу приходит пациент с этими симптомами или с уже поставленным диагнозом ВСД, это означает только одно — его нужно дообследовать и найти настоящую причину заболевания», — утверждает Супрун.

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