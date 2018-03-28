Бывший судья Печерского районного суда Родион Киреев трудоустроился адвокатом в Российской Федерации

Об этом свидетельствует список адвокатской палаты Москвы, пишет издание Левый Берег.

Такая же информация содержится на информационном портале Министерства юстиции России.

Киреев имеет адвокатское удостоверение. При этом, не указывается когда именно он начал заниматься адвокатской деятельностью.

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Напомним, в январе 2016 года президент Петр Порошенко уволил судью Киреева, который, согласно заключению Высшего совета юстиции, безосновательно изменил меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей для Юлии Тимошенко, чем допустил произвольное и незаконное лишение ее свободы.

5 февраля 2015 года Верховная Рада дала согласие на арест Киреева, который с июля 2014 года находится в розыске. По некоторым данным, он скрывался в Крыму.

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