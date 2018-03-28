Большинство украинцев против легализации личного владения огнестрельным оружием

Больше половины украинцев против легализации владения огнестрельным оружием, говориться в социологическом исследовании, проведенном аналитической группой Sociostream.

Как свидетельствуют данные исследования, 56% опрошенных украинцев против легализации оружия. Из них 47% - полностью не поддерживают такую идею, а 9% – скорее не поддерживают. Полностью поддерживают легализацию оружия 18% украинцев.

Кроме того, большинство украинцев негативно восприняли марш Нацдружин, который прошел на Крещатике в Киеве. 34% респондентов ответили, что марш их насторожил. Еще 31% отказались отвечать на этот вопрос. Остальные заявили об удивлении (11%), ужасе (7%), горе (4%), гневе (3%), восторге (2%) и др.

В исследовании также говорится, что 57% опрошенных украинцев не поддерживают высказывание директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича по поводу песен Виктора Цоя и Владимира Высоцкого. Полностью поддерживают В.Вятровича только 2% респондентов.

Исследование было проведено с 27 февраля по 7 марта 2018 года. Всего было опрошено 1286 человек. Выборка, разработанная для исследования, является репрезентативной для взрослой аудитории интернет СМИ (от 18 лет), которые живут в Украине. Погрешность – 2,8%.