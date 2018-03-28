В случаях вопиющих нарушений пожарной безопасности информация будет передаваться в правоохранительные органы. Об этом на пресс-конференции заявил начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук, передаёт .

"В каждом торгово-развлекательном центре можно найти замечания по вопросам пожарной и техногенной безопасности. В случае нарушений будет выписан административный штраф. В случаях каких-то вопиющих нарушений информация будет передана в правоохранительные органы, и суд будет принимать решение о закрытии ТРЦ", - заявил Ткачук.

Напомним, в Киеве с 3 апреля начнут проверку торгово-развлекательных центров на пожарную безопасность.

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