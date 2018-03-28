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РосТВ: Бездарно потраченные детские жизни - это удар в спину Путина, - Александр Тверской (ВИДЕО)
28.03.2018 12:56
РосТВ: Бездарно потраченные детские жизни — это удар в спину Путина, — Александр Тверской (ВИДЕО)

Нам доносят одну мысль, используя для этого рот Мизулиной

Об этом на своей странице в Facebook написал Александр Тверской.

Тем временем на федеральных каналах высказывают соболезнования Владимиру Путину и называют трагедию в Кемерово — ударом в спину президента, информирует svodka.net.

Нам доносят одну мысль, используя рот Мизулиной для этого:

А вообще, детей у нас еще много, конечно, обидно, что так бездарно эти сгорели (могли вырасти и на войну поехать куда-нибудь еще или проголосовать правильно в 2024), но ничего — наш великий руководитель увеличил за свое правление детское поголовье, так что переживем! И поклонимся ему! А вот это вот в Кемерово — удар в спину вождю. Не стыдно так подставлять нашего Отца, который делает для нас всё?!

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