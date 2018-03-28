|РосТВ: Бездарно потраченные детские жизни - это удар в спину Путина, - Александр Тверской (ВИДЕО)
|28.03.2018 12:56
|
Нам доносят одну мысль, используя для этого рот Мизулиной
Об этом на своей странице в Facebook написал Александр Тверской.
Тем временем на федеральных каналах высказывают соболезнования Владимиру Путину и называют трагедию в Кемерово — ударом в спину президента, информирует svodka.net.
Нам доносят одну мысль, используя рот Мизулиной для этого:
А вообще, детей у нас еще много, конечно, обидно, что так бездарно эти сгорели (могли вырасти и на войну поехать куда-нибудь еще или проголосовать правильно в 2024), но ничего — наш великий руководитель увеличил за свое правление детское поголовье, так что переживем! И поклонимся ему! А вот это вот в Кемерово — удар в спину вождю. Не стыдно так подставлять нашего Отца, который делает для нас всё?!
Читайте: "Исследование" от Мизулиной: Просмотр порно приводит к бесплодию