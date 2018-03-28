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Экс-супруг Даны Борисовой разрешает ей видеться с дочерью только в его присутствии
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28.03.2018 12:57
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Российская телеведущая Дана Борисова судится с бывшим мужем за
дочь. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Борисова: Я знаю, что Полинка по мне скучает, хотя ее и
настраивают против меня Фото: danaborisova_official / Instagram Об
этом сообщает "Комсомольская правда".По словам Борисовой, ее
прежний гражданский муж, бизнесмен Максим Аксенов, настаивает
на том, чтобы ее встречи с ребенком проходили в его присутствии. Он
предложил экс-супруге видеться с дочерью только два раза в месяц,
на протяжении не более трех часов."Я с этим решением не согласна.
Всего шесть часов в месяц видеть свою дочь? И еще в присутствии ее
отца? Я знаю, что Полинка по мне скучает, хотя ее и настраивают
против меня", – отметила Борисова.Ведущая недавно прошла курс
лечения от наркозависимости в Таиланде. Друзья поместили ее в
клинику, сказав, что она отправляется на отдых.Дочь Полину Борисова
родила в августе 2007 года.
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