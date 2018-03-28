Российская телеведущая Дана Борисова судится с бывшим мужем за дочь. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Борисова: Я знаю, что Полинка по мне скучает, хотя ее и настраивают против меня Фото: danaborisova_official / Instagram Об этом сообщает "Комсомольская правда".По словам Борисовой, ее прежний гражданский муж, бизнесмен Максим Аксенов, настаивает на том, чтобы ее встречи с ребенком проходили в его присутствии. Он предложил экс-супруге видеться с дочерью только два раза в месяц, на протяжении не более трех часов."Я с этим решением не согласна. Всего шесть часов в месяц видеть свою дочь? И еще в присутствии ее отца? Я знаю, что Полинка по мне скучает, хотя ее и настраивают против меня", – отметила Борисова.Ведущая недавно прошла курс лечения от наркозависимости в Таиланде. Друзья поместили ее в клинику, сказав, что она отправляется на отдых.Дочь Полину Борисова родила в августе 2007 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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