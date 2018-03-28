Соглашение о ЗСТ откроет на 80% рынок промышленности Израиля для украинских экспортеров

Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) предусматривает отмену ввозных пошлин на 80% промышленных товаров из Украины в Израиль, а также для ряда товаров агропродукции с момента вступления документа в силу, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталия Микольская.

"В то же время для ряда товаров агропродукции ввозные пошлины будут отменены в рамках квот. Также предусмотрена постепенная отмена ввозных пошлин в ходе переходных периодов - три, пять, семь лет. После завершения этих сроков пошлины будут выровнены до нуля", - сказала она на пресс-брифинге после правительственного заседания в среду.

По словам Н.Микольской, отдельная категория товаров подпадает под частичную либерализацию. При этом ювелирные изделия исключены из перечня товаров, на которые распространяется действие документа.

"После вступления соглашения в силу украинские производители могут без пошлин экспортировать свои товары на рынок Израиля. Почему это так важно? Потому что Израиль - довольно закрытый рынок с высокими ставками связанной ввозной пошлины. В частности, это касается сельскохозяйственной продукции. Например, на некоторую мясную продукцию связанная ставка ввозной пошлины превышает 280%", - отметила она.

В свою очередь, Украина открывает 70% рынка промышленных товаров для израильских производителей, а также отменяет пошлины на ряд сельскохозяйственных товаров сразу после вступления в силу соглашения о ЗСТ, на некоторые - в течение трех-пяти лет. В том числе Украина частично снизит тарифы на некоторые сезонные овощи и фрукты из Израиля, уточнила торгпред, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Однако этот перечень не является исчерпывающим. Соглашение о ЗВТ - долгосрочный документ", - уточнил, в свою очередь, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

При этом он сообщил, что Украина в ближайшее время начнет переговоры от ЗСТ с новой страной, однако не уточнил, о каком именно государстве идет речь.

Как сообщалось, Украина и Израиль в среду финализировали переговорный процесс о ЗСТ. В ближайшее время ожидается подписание соответствующего соглашения и ратификация его Верховной Радой и израильским Кнессетом.