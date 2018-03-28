Жительница Броваров оставила прощальную записку и попыталась
утопиться в ванне. Прибывшие на место правоохранители оказали ей
первую медицинскую помощь. Полицейские спасли жизнь броварчанке
Фото: Головне управління Національної поліції в Київській області /
Facebook В полицию обратилась 17-летняя дочь жительницы Броваров.
Она сообщила, что длительное время не может связаться с
матерью. "Сотрудники группы реагирования патрульной
полиции – старший лейтенант Дмитрий Баркалов и старший сержант
Владислав Данильчук прибыли по указанному адресу. С разрешения
дочери они выбили дверь ванной комнаты и обнаружили там погруженную
в воду женщину", – заявили в полиции.Полицейские сделали
женщине непрямой массаж сердца и восстановили дыхание. Затем
вызвали скорую помощь."Сейчас жизни женщины уже ничего не угрожает.
Она находится под наблюдением врачей", – отметили в
пресс-службе.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1689381727783659&id=190134267708420
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