Жительница Броваров оставила прощальную записку и попыталась утопиться в ванне. Прибывшие на место правоохранители оказали ей первую медицинскую помощь. Полицейские спасли жизнь броварчанке Фото: Головне управління Національної поліції в Київській області / Facebook В полицию обратилась 17-летняя дочь жительницы Броваров. Она сообщила, что длительное время не может связаться с матерью. "Сотрудники группы реагирования патрульной полиции – старший лейтенант Дмитрий Баркалов и старший сержант Владислав Данильчук прибыли по указанному адресу. С разрешения дочери они выбили дверь ванной комнаты и обнаружили там погруженную в воду женщину", – заявили в полиции.Полицейские сделали женщине непрямой массаж сердца и восстановили дыхание. Затем вызвали скорую помощь."Сейчас жизни женщины уже ничего не угрожает. Она находится под наблюдением врачей", – отметили в пресс-службе. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1689381727783659&id=190134267708420 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки полицейские она спасли старший помощь Теги: происшествия