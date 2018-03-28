|Пожар в Кемерово: Открыто производство против гражданина Украины
|28.03.2018 13:05
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Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды)Следственный комитет России открыл уголовное производство в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как Евгений Вольнов.
Фото:news_hub
"По результатам проведенной проверки следователями Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети Интернет как" Евгений Вольнов ", - говорится в сообщении следом.
В Идя России отмечают, что Кувиков публично, с использованием сети Интернет и средств массовой информации "распространял ложные сведения о количестве погибших во время пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию".
"Следствие намерено просить перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста заочно", - добавили в СК.
Также его планируют объявить в розыск.
Ранее Вольнов опубликовал аудио , в котором говорил о 300 погибших в результате пожара в Кемерове.
МЧС России заявило о 64 погибших и отсутствие пропавших без вести.
Ранее, в штабе, созданном родственниками жертв пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", заявилялы, что к ним поступила информация о 85 человек, которые предположительно пропали без вести.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что наиболее вероятная причина пожара в ТЦ в Кемерово связана с замыканием электропроводки.
Напомним, сегодня жители российского Кемерова вышли на митинг к зданию областной администрации с требованием рассказать правдивые данные о погибших во время пожара.
25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.
Количество погибших, согласно официальной версии следствия, составила 64 человека . Из них - 41 ребенок.