Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды)

"По результатам проведенной проверки следователями Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети Интернет как" Евгений Вольнов ", - говорится в сообщении следом.

В Идя России отмечают, что Кувиков публично, с использованием сети Интернет и средств массовой информации "распространял ложные сведения о количестве погибших во время пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию".

"Следствие намерено просить перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста заочно", - добавили в СК.

Также его планируют объявить в розыск.

Ранее Вольнов опубликовал аудио , в котором говорил о 300 погибших в результате пожара в Кемерове.

МЧС России заявило о 64 погибших и отсутствие пропавших без вести.

Ранее, в штабе, созданном родственниками жертв пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", заявилялы, что к ним поступила информация о 85 человек, которые предположительно пропали без вести.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что наиболее вероятная причина пожара в ТЦ в Кемерово связана с замыканием электропроводки.

Напомним, сегодня жители российского Кемерова вышли на митинг к зданию областной администрации с требованием рассказать правдивые данные о погибших во время пожара.

25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.