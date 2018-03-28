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Пожар в Кемерово: Открыто производство против гражданина Украины
28.03.2018 13:05
Пожар в Кемерово: Открыто производство против гражданина Украины
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды)
Следственный комитет России открыл уголовное производство в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как Евгений Вольнов.
Пожар в Кемерово: Открыто производство против гражданина Украины Фото:news_hub

"По результатам проведенной проверки следователями Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети Интернет как" Евгений Вольнов ", -   говорится в сообщении следом.  

В Идя России отмечают, что Кувиков публично, с использованием сети Интернет и средств массовой информации "распространял ложные сведения о количестве погибших во время пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию".

"Следствие намерено просить перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста заочно", - добавили в СК. 

Также его планируют объявить в розыск.

Ранее Вольнов опубликовал аудио , в котором говорил о 300 погибших в результате пожара в Кемерове. 

МЧС России заявило о 64 погибших и отсутствие пропавших без вести.

Ранее, в штабе, созданном родственниками жертв пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", заявилялы, что к ним поступила информация о  85 человек, которые предположительно пропали без вести.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что наиболее вероятная  причина пожара в ТЦ в Кемерово  связана с замыканием электропроводки.

Напомним, сегодня жители российского Кемерова  вышли на митинг к зданию областной администрации  с требованием рассказать правдивые данные о погибших во время пожара.

25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.

Количество погибших, согласно официальной версии следствия, составила 64 человека . Из них - 41 ребенок.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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