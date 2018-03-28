Мама Ярослава сначала уехала в Италию на заработки, но потом осталась там жить. Ее историю рассказало Hromadske.ua, передает со ссылкой на .

Ярославу Войтюку из Тернопольской области было 12 лет, когда его мама уехала работать в Италию. Сначала он жил у бабушки с дедушкой в Ровенской области. Сейчас 25-летний студент снимает квартиру в Черновцах. Здесь он учится на врача.

«Не плакал, но радостного тоже ничего не было. Довольно трудно сначала адаптация прошла. 12 лет, чужая школа, не сразу восприняли. За год я уже прижился. Были разные ситуации. Например, язык - в Ровенской области используют другие слова, это был предмет насмешек», - вспоминает Ярослав отъезд мамы.















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