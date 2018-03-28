Министерство экономического развития и торговли работает над соглашением о зоне свободной торговли с еще одной страной. Об этом во время брифинга заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент

"Мы включаемся в еще одну страну по зоне свободной торговли, мы будем выполнять как можно быстрее качественную работу - украинское "домашнее задание". Я думаю, в ближайшее время, в этом году, мы должны тоже дать вам информацию", - сказал С.Кубив.

Как сообщал Украина и Израиль завершили переговоры по ЗСТ.

Также напомним, в конце февраля этого года Украина и Албания обменялись первыми проектами соглашения о ЗСТ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира