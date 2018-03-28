Министерство внутренних дел Великобритании проверяет визы всех состоятельных россиян, выданные по программе привлечения инвесторов.

МВД Великобритании проверяет 706 виз, выданных с 2008 по 2015 гг. состоятельным россиянам. Об этом заявила британский премьер Тереза ​​Мэй, пишет The Times, информирует svodka.net.

По словам Мэй, в рамках программы 706 состоятельных россиян получили британские визы в период с 2008 по 2015 годы.

Ранее заявители на визы для инвесторов должны были иметь минимум 1 млн фунтов стерлингов для инвестирования в экономику Великобритании, после 2014 года эта цифра была увеличена до 2 миллионов.

Мэй отметила, что МВД изучает, правильно ли использовалась процедура получения подобных виз, которая открыта для граждан всех стран, и существуют ли в ней лазейки, позволяющие въезжать в Британию иностранцам, «которые не могут попасть в страну иным образом».

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Ранее глава парламентского комитета по вопросам внутренних дел призвал премьер-министра Великобритании начать изучение 706 виз, выданных россиянам, чтобы определить источник происхождения их денег.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее только, лежит на России.

Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: «Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны».

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

На саммите ЕС, который завершился 23 марта, страны Евросоюза выступили в поддержку Великобритании.

Некоторые страны, в том числе Польша, рассматриват возможность высылки российских дипломатов.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

О высылке российских дипломатов объявили Соединенные Штаты, Канада и 14 европейских государств, в том числе Германия, Франция, Италия, Чехия и другие.

В заявлениях Вашингтона и Оттавы высылаемые сотрудники дипмиссий обвинялись в связях с российской разведкой и в «злоупотреблении дипломатическими полномочиями». Кроме того, США заявили о закрытии российского генконсульства в Сиэтле.

По состоянию на 27 марта 23 страны присоединились к Великобритании.

Общее число высылаемых российских дипломатов достигло 139.

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